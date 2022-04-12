Около 2800 участникам войны назначена инвалидность

В период после 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия одержала историческую победу под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, по поручению главы государства Министерство труда и социальной защиты населения осуществляет меры социальной поддержки.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в рамках этих мер 7969 членам семей шехидов Отечественной войны было назначено 15 922 социальных выплат (президентская пенсия, социальные пособия, пенсии), а также 2772 участникам войны назначены инвалидность и 5544 социальных выплат. В первом квартале текущего года завершился процесс назначения месячной пенсии Президента лицам, которым присвоено звание "Ветеран войны".

Все социальные выплаты были назначены в проактивном порядке через электронную систему.