Азербайджан открывает сухопутные границы?

Обсуждается возможность открытия сухопутных границ Азербайджана с другими странами. Обсуждение этого вопроса на правительственном уровне завершено, официальное заявление будет сделано в ближайшие дни. Депутаты давно призывали к этому и правительство.

Как передает Day.Az со ссылкой на bizim.media, по словам депутата Милли Меджлиса Мусы Гулиева, нет смысла задерживать открытие сухопутных границ. Депутат считает важным открытие сухопутных границ накануне туристического сезона:

"Иностранцы, прибывающие в Азербайджан, а также наши соотечественники, проживающие в России и других странах, должны спланировать свои действия. Уже необходимо открыть сухопутные границы и облегчить контроль. Граждане Азербайджана, прибывающие из Турции, обязаны сдать тест, без результата теста не пускают в самолет. Почему бы не сделать тесты в самом Баку? Пусть возьмут анализ в Баку, и если результат будет положительным, то здесь и поставят под контроль. Эти процедуры нужно немного упростить".

Отметим, что сухопутные границы Азербайджана закрыты с марта 2020 года, а поездки уже два года осуществляются воздушным транспортом.