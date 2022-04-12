Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Сильный северо-западный ветер постепенно стихнет.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем-12-15° тепла, в Баку ночью-10-12° тепла, днем-12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, осадки. В отдельных местах возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер ночью и утром будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.