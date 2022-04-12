Найдены ли бактерии в продукции Kinder в Азербайджане?

В Азербайджане нет решения об изъятии продукции Kinder.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в кулуарах пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что шесть видов продукции, которые Kinder производил в Бельгии с определенным интервалом, отзываются из стран, куда они были экспортированы с подозрением на наличие бактерий сальмонеллы.

"В этой продукции в Азербайджане сальмонелла не обнаружена. Случаев отравления сальмонеллой не зарегистрировано.

Продукты, которые в настоящее время продаются в торговых центрах, не относятся к этой категории. После того как продукты будут изъяты из продажи, будет проведена повторная экспертиза. После экспертизы будет решаться судьба этих продуктов", - сказал Тахмазли.