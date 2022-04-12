35 тыс. абонентов Баку остались без газа

Сегодня утром автобетоносмеситель повредил магистральный газопровод в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании АР (SOCAR).

С целью устранения последствий ДТП в 13:00 была приостановлена подача газа с газораспределительного шкафа "Кешля".

"На время ремонта ограничено газоснабжение 35 000 абонентов по Хатаинскому району (улицы Ю.Сафарова, Ф.Байрамова, С.Везирова, М.Мехдизаде, И.Оруджова, Ашуга Гурбана, Мингечевир и С.Ахмедова, проспекты Бабека, Ходжалы и Нобеля, поселок НЗС, жилмассив UPD). Подача голубого топлива 20 000 абонентов по Насиминскому району (проспект Азадлыг, улицы 28 Мая, Диляры Алиевой, Низами и Хагани) была обеспечена из альтернативных источников, газ может поступать под низким давлением.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить в ближайшие часы", - говорится в информации "Азеригаз".