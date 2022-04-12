Утверждены правила продажи квартир, построенных для вынужденных переселенцев до Великой Отечественной войны, и использования средств, вырученных от продажи.

Как передает Day.Az, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ. Согласно указу, в целях улучшения социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны продажи этих квартир будут реализованы Министерством труда и социальной защиты населения.

Средства, полученные от продажи указанных квартир, будут направлены на обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов войны в других регионах.

Согласно правилам, министерство определит количество квартир, которые планируется продать в этих зданиях, и обнародует информацию об этом на официальном сайте.

Квартиры, выставленные на продажу, будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимости. Рыночную стоимость квартир определит независимый оценщик. Квартиры, которые не были проданы в течение 1 года с даты объявления о продаже, будут вновь оценены.

Продажа квартир будет осуществляться онлайн через сайт министерства или через аукцион. В ходе онлайн-продажи будет обеспечена регистрация юридических и физических лиц, желающих приобрести квартиры через сайт министерства и размещение объявлений о продаже квартир в электронных кабинетах, а также доступ к информации о продаже.

В целях подготовки к продаже министерство подготовит информацию о квартирах (адрес многоквартирного жилого дома, в котором находится квартира, количество этажей, этаж, в котором находится квартира, номер квартиры, общая площадь, количество комнат, состояние ремонта и время проведения ремонта квартиры) и определит цену продажи. Объявление о продаже будет размещено в СМИ и на официальном сайте не позднее, чем за 15 дней до даты начала продаж.

Если продажа квартир осуществляется онлайн через сайт министерства, то с момента начала продажи лицо, впервые выбравшее квартиру, получает право на ее покупку. Возможность выбора этой квартиры другими лицами будет ограничена. Сразу же будет размещена информация о необходимости заключения договора купли-продажи в течение 10 дней с момента выбора.

Между лицом, выбравшим квартиру, и министерством будет заключен нотариально заверенный договор купли-продажи в течение 10 дней после завершения выбора квартиры.

В случае неявки лица, выбравшего квартиру, в течение 10 дней для подписания договора либо неоплаты стоимости квартиры в полном объеме, либо отказа от покупки квартиры, сделанный этим лицом выбор жилья аннулируется. Квартира выставляется на продажу повторно путем внесения ее в очередное объявление о продаже.

Средства, полученные от продажи неиспользуемого жилья для бывших вынужденных переселенцев, будут направлены на обеспечение жильем и индивидуальным жильем семей шехидов, инвалидов войны.