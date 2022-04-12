В Азербайджане запретили донеры из курицы?

Донеры из курицы никогда не запрещались, просто Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам подготовил специальные стандарты по ним.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сказал председатель Агентства продовольственно безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что после упразднения вышеназванного комитета стандарты не являются обязательными к исполнению: "Просто в приготовлении донера как из курицы, так и из мяса существуют особые санитарно-гигиенические правила, которые должны соблюдаться".

Председатель АПБА подчеркнул, что на донеры из курицы запрет никогда не вводился.