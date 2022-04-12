https://news.day.az/society/1452520.html В Сальяне предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
В Сальяне предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство по контролю безопасности в строительстве МЧС предотвратило незаконное строительство в Сальяне.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Специалисты Государственного агентства по контролю безопасности в строительстве МЧС выявили факт проведения Агаевой Севдой Аловсат гызы строительных работ в селе Памбыгкенд Сальянского района без получения необходимого разрешения.
В результате принятых агентством мер, незаконные строительные работы были прекращены, объект взят под контроль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре