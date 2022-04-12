При взрыве в ночном клубе серьезно пострадал менеджер известной компании

В результате взрыва в клубе Location, как выяснилось, пострадал еще один иностранец.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, тяжелые травмы получил итальянский бизнесмен Мичелли Баллери, стоявший во время происшествия перед рестораном Room напротив упомянутого клуба.

Выяснилось, что он является сотрудником известной нефтяной компании Saipem, осуществляющей свою деятельность в Баку. По предварительной информации, Баллери работает в Азербайджане около 8 лет и является одним из руководителей компании.

Сообщается, что М.Баллери, получивший травму головы, был отправлен ​​на лечение в Италию.

Во время инцидента итальянский инженер, стоявший перед рестораном Room, получил удар по голове отлетевшей от взрывной волны доской. Момент удара был зафиксирован камерами видеонаблюдения ресторана Room.

Отметим, Saipem является одним из основных подрядчиков bp в Азербайджане.