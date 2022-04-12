Задержаны лица, незаконно хранившие оружие

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) провели мероприятия по выявлению лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в ходе мероприятий в городах Баку и Сумгайыт, а также в Габалинском районе были задержаны Эльвин Керимов, Рустам Керимов, Акиф Абзеров, Вюсал Джафаров и Аслан Гусейнов.

У Эльвина Керимова были обнаружены один пистолет марки ТТ, восемь патронов и один магазин, у Рустама Керимова - два ружья ТОЗ и ИЖ и 43 патрона к ним.

В Сумгайыте у Аслана Гусейнова были обнаружены и изъяты один револьвер системы Нагана и два патрона.

У задержанного Акифа Абзерова были обнаружены пистолет конструкции Браунинга, девять патронов и один магазин, у Вюсала Джафарова - один автомат Калашникова и 27 патронов к нему.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса АР. В отношении упомянутых лиц избрана мера пресечения в виде ареста.