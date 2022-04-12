В Азербайджане не зарегистрировано сегодня смертельных случаев от коронавируса

В Азербайджане выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 289 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 375 человек вылечился, 9 703 скончались, число активных больных - 211.

За прошедшие сутки проведено 4775 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 750 860 тестов.