https://news.day.az/society/1452565.html В Азербайджане не зарегистрировано сегодня смертельных случаев от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане не зарегистрировано сегодня смертельных случаев от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 289 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 375 человек вылечился, 9 703 скончались, число активных больных - 211.
За прошедшие сутки проведено 4775 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 750 860 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре