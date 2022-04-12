Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 9660 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 709, число получивших вторую дозу вакцины составило 856, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 7547, число, получивших бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус составило 548.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 558 968, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 331 706, вторую дозу получили 4 833 723 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 159 255, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 234 284 человека.