Тяжелое ДТП в Азербайджане

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, авария произошла в городе Сальян 11 апреля около 17:00.

Житель Баку М.Абиев перевернул автомобиль Hyundai, которым управлял. В результате пассажир, его сестра Нигяр скончалась на месте, а он и его супруга были госпитализированы.

Следственным управлением проводится расследование.