https://news.day.az/society/1452588.html Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть погибший
Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть погибший
В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, авария произошла в городе Сальян 11 апреля около 17:00.
Житель Баку М.Абиев перевернул автомобиль Hyundai, которым управлял. В результате пассажир, его сестра Нигяр скончалась на месте, а он и его супруга были госпитализированы.
Следственным управлением проводится расследование.
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