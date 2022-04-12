Азербайджан и Турция будут развивать воздушное пространство

Во вторник, 12 апреля, в Анкаре состоялась встреча делегаций ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) во главе с директором УВД "Азераэронавигация" (AZANS) Фарханом Кулиевым и гендиректором DHMI Гусейном Кескином, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

На встрече обсуждались вопросы реализации проекта стратегии по использованию воздушного пространства и развития аэронавигации в регионе. Данная стратегия позволит странам совместно реализовать международные требования в области аэронавигационного обслуживания и эффективного использования воздушного пространства.

Данное сотрудничество - наглядный пример взаимной поддержки двух братских государств в области обеспечения безопасности полетов, повышения качества аэронавигационных услуг и обеспечения регулярности воздушных перевозок.

Турция - стратегический партнер Азербайджана, в том числе и в области гражданской авиации. Воздушное пространство Азербайджана и Турции играет важную роль в широкомасштабной цепочке авиаперевозок, связывающих Европу и Азию. Этот воздушный коридор также является продолжением глобального транспортного проекта "Один пояс и один путь".

За последнее десятилетие роль Азербайджана, как транзитного государства с развитым наземным и воздушным транспортом, значительно возросла. Все это стало возможным и успешным благодаря поддержке и мудрой политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Открытие Международного аэропорта в Физули при участии Президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - еще одно яркое свидетельство значимости и важности развития воздушного транспорта и воздушного движения между двумя братскими странами.

Напомним, что в 2018 году благодаря слаженной работе AZANS, аэронавигационной службы DHMI и ICAO (Международная организация гражданской авиации) состоялось открытие нового воздушного коридора, который сегодня действует между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией. Данным маршрутом было установлено прямое авиасообщение между двумя странами, не используя при этом воздушное пространство сопредельных государств.

Открытие нового воздушного коридора c Турцией стало значительным вкладом в дело реализации новых международных рейсов и расширения авиационных сообщений с Нахчыванской Автономной Республикой.