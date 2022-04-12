Фермеры в Азербайджане получили смс-предупреждения

В садах, расположенных в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах Азербайджана, существует риск распространения таких заболеваний растений, как клястероспориоз и серая гниль. Это относится в основном к вишневым, персиковым и нектариновым садам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерстве сельского хозяйства, в связи с этим министерство разослало смс-уведомления 2 166 фермерам во всех трех регионах. Рекомендовано принять профилактические меры и проконсультироваться с агрономами в связи с опасностью распространения упомянутых заболеваний.

Отметим, что такое заболевание растений, как серая гниль вызывается грибком "Monilia laxa". Начальные признаки наблюдаются на стадии цветения, когда цветки увядают и засыхают, а новые ростки перестают развиваться. Некоторые части развивающихся плодов начинают гнить и становятся буровато-серого цвета.

Клястероспориоз вызывается грибком "Stigmina carpophila". Болезнь поражает побеги, листья и плоды. Ее признаками на плодах являются небольшие по размеру, но многочисленные округлые пятна.