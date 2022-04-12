На реках в Карабахе устанавливают автоматические гидрологические станции

На реках на освобожденных территориях Азербайджана начата установка автоматических гидрологических станций.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов в ходе выступления в программе "Экспертный час" на официальной странице министерства в Facebook.

"Наряду с работами по озеленению, на освобожденных оккупации территориях были проведены работы по посеву семян. Изучен объем запасов минеральной воды. На фоне сокращения водных ресурсов, которое происходит в результате климатических изменений, водные ресурсы на освобожденных территориях имеют очень важное значение", - сказал он.

По его словам, в настоящее время проводятся регулярные мониторинги на реках. На десяти из них начата установка 11 автоматических гидрологических станций.

"Начаты работы по восстановлению Баситчайского государственного природного заповедника. В то же время планируется поэтапное восстановление гидрометеорологической деятельности на территории. В ходе проведенных нами мониторингов было установлено загрязнение со стороны Армении водных ресурсов на освобожденных территориях. В целях пресечения этого также принимаются меры на различных платформах, в сотрудничестве с международными организациями. В то же время разрабатывается план по восстановлению водных ресурсов и их рациональному использованию", - сказал начальник отдела министерства.