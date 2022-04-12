Садхгуру, отправившийся в 100-дневное путешествие, выступит с лекцией в Центре Гейдара Алиева

Известный йогин Садхгуру (Джагги Васудев), отправившийся в 100-дневное путешествие на мотоцикле с миссией "Save Soil", 29 апреля посетит Азербайджан и в тот же день выступит с лекцией в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, это будет второе выступление Садхгуру в Центре Гейдара Алиева. Впервые он посетил Азербайджан в ноябре 2018 года.

Охрана почв - это тема, которая в настоящее время находится в центре внимания во всем мире. Глобальные усилия в этой сфере получили всеобщую поддержку, начиная от простых граждан и до политиков и деловых кругов. Садхгуру в прошлом месяце запустил глобальную кампанию в связи с охраной почв во имя спасения планеты от угрозы исчезновения. Во время своего 100-дневного путешествия на мотоцикле в рамках этой кампании он побывает в 26 странах Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока - в общей сложности преодолеет 30 тысяч километров, встречаясь на протяжении всего пути с защитниками окружающей среды.

Йогин уже побывал в Бирмингеме, Лондоне, Амстердаме, Берлине, Праге, Вене, Любляне, Риме, Женеве, Париже и Брюсселе.

Садхгуру также выступит в мае на 15-й сессии Конференции стран-членов Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН 15). В том же месяце на Всемирном экономическом форуме в Давосе он призовет мировых лидеров к активным действиям по спасению почвенных ресурсов в их странах.

Билеты на лекцию Садхгуру можно приобрести в кассах Центра Гейдара Алиева, в торговых точках и на сайте iTicket.az. Выступление будет на английском языке с синхронным переводом.