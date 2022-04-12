В Азербайджане объявлены результаты очередных выпускных экзаменов

В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов по уровню полного (11-летнего) среднего образования, проведенных 12-13 марта 2022 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты экзаменов можно узнать, перейдя по ссылке и использовав свой рабочий номер (8-значный код) и номер документа, удостоверяющего личность (или фин-код).

Также можно узнать результаты экзаменов (общий балл по каждому предмету), отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Процесс проверки письменных работ (ответов на открытые задания) осуществлялся в режиме онлайн. Программа для онлайн-проверки письменных работ разработана специалистами Государственного экзаменационного центра.

Отметим, что на выпускном экзамене были представлены в общей сложности 85 заданий. Баллы, полученные по каждому предмету, будут отражены в аттестатах.

На выпускные экзамены не явились 626 человек из зарегистрированных 46 115 человек. Результаты 16 человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.

Среди участников экзаменов трое - выпускники средней школы села Рянджбярляр Агджабединского района, лицея города Мингячевир и средней школы №245 города Баку набрали 297,5 балла из возможных 300.

ГЭЦ с 25 апреля организует процесс апелляции (через программу Zoom или по телефону) для рассмотрения жалоб по результатам экзамена. Для обращения в апелляционную комиссию необходимо зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет доступна на сайте ГЭЦ с 10:00 18-го по 17:00 20 апреля. Те, кто не пройдут регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Присутствие учащегося на обсуждении его обращения является обязательным. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.