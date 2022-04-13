Сильный ветер снес крышу школы в Тертере

В Агдаме сильный ветер нанес ущерб инфраструктуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Имамгулубейли ветер повалил дерево на высоковольтную линию электропередачи.

Таким образом, включая поселок Гузанлы, в селах Имамгулубейли, Бановшалар и др. возникли сбои с электропередачей.

Кроме того, ураганный ветер снес крышу средней школы №2. Также на центральном проспекте Гейдара Алиева сильный ветер повалил опоры ЛЭП. Ветер также нанес ущерб жилым домам. На улице Самеда Вургуна крупное дерево повалилось на жилой дом.

МЧС и другие службы мобилизованы для устранения последствий урагана.