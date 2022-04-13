https://news.day.az/society/1452710.html Сильный ветер снес крышу школы в Тертере
Сильный ветер снес крышу школы в Тертере
В Агдаме сильный ветер нанес ущерб инфраструктуре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Имамгулубейли ветер повалил дерево на высоковольтную линию электропередачи.
Таким образом, включая поселок Гузанлы, в селах Имамгулубейли, Бановшалар и др. возникли сбои с электропередачей.
Кроме того, ураганный ветер снес крышу средней школы №2. Также на центральном проспекте Гейдара Алиева сильный ветер повалил опоры ЛЭП. Ветер также нанес ущерб жилым домам. На улице Самеда Вургуна крупное дерево повалилось на жилой дом.
МЧС и другие службы мобилизованы для устранения последствий урагана.
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