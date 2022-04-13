https://news.day.az/society/1452711.html В Загатале автомобиль сбил ребенка
В Загатале автомобиль сбил ребенка
Житель села Даглы Тунар Сирадж оглу Байрамов 2017-го года рождения был сбит машиной марки "Changan".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, получивший физические травмы различной степени Т.Байрамов был доставлен в Центральную районную больницу города Загатала. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.
По факту в районном отделе полиции проводится расследование.
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