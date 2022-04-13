В Загатале автомобиль сбил ребенка
Depozit faizini öncədən al!

Житель села Даглы Тунар Сирадж оглу Байрамов 2017-го года рождения был сбит машиной марки "Changan".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, получивший физические травмы различной степени Т.Байрамов был доставлен в Центральную районную больницу города Загатала. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.

По факту в районном отделе полиции проводится расследование.