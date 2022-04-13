https://news.day.az/society/1452715.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В 25 километрах к юго-западу от сейсмологической станции "Сиязань" - в Губинском районе произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 12 апреля в 23:42 по местному времени.
Магнитуда землетрясения, очаг которого находился на глубине 3 километров, составила 3.4. Подземные толчки не ощущались.
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