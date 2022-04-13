В Азербайджане произошло землетрясение

В 25 километрах к юго-западу от сейсмологической станции "Сиязань" - в Губинском районе произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 12 апреля в 23:42 по местному времени.

Магнитуда землетрясения, очаг которого находился на глубине 3 километров, составила 3.4. Подземные толчки не ощущались.