Сегодня в одном из поездов Бакинского метрополитена возникла проблема.

Как сообщил Day.Az глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, инцидент произошел утром в поезде, движущемся в направлении "Həzi Aslanov-Dərnəgül".

"В поезде возникла техническая неполадка. Поэтому на станции метро "Нефтчиляр", согласно нормативным требованиям, пассажиры были высажены, а поезд передан на станцию ​​для технического осмотра. В результате была минутная задержка на линии. Поезд был заменен",- сказал Мамедов.