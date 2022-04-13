https://news.day.az/society/1452772.html Проблема в бакинском метро: пассажиров высадили
Проблема в бакинском метро: пассажиров высадили
Сегодня в одном из поездов Бакинского метрополитена возникла проблема.
Как сообщил Day.Az глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, инцидент произошел утром в поезде, движущемся в направлении "Həzi Aslanov-Dərnəgül".
"В поезде возникла техническая неполадка. Поэтому на станции метро "Нефтчиляр", согласно нормативным требованиям, пассажиры были высажены, а поезд передан на станцию для технического осмотра. В результате была минутная задержка на линии. Поезд был заменен",- сказал Мамедов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре