11 апреля примерно в 22:50 на служебном участке погранзаставы погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Абдинли Ярдымлинского района пограничный наряд выявил нарушение двумя неизвестными государственной границы Азербайджанской Республики со стороны Исламской Республики Иран.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС.

Нарушители госграницы не подчинились команде "Стой!" пограничного отряда и по ним был открыт предупредительный огонь. После этого они бросили на землю свертки с контрабандой и отступили назад.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории были обнаружены в двух свертках и изъяты наркотики общим весом 16 кг 820 г.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.