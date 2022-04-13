Как пройдет "Последний звонок" в школах Азербайджана?

В случае сохранения нынешней ситуации в связи с пандемией, мероприятия в рамках "Последнего звонка" в Азербайджане могут быть проведены в формате, близком к традиционному.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в среду журналистам министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, однако сейчас говорить об этом пока рано.

"Если нынешняя ситуация в связи с пандемией сохранится, мероприятия могут быть проведены в формате, близком к традиционному. До конца учебного года осталось около двух месяцев. Такого рода решения принимаются Оперативным штабом при Кабинете министров в соответствии с текущей ситуацией", - сказал Амруллаев.