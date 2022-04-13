https://news.day.az/society/1452824.html Как пройдет "Последний звонок" в школах Азербайджана? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Как пройдет "Последний звонок" в школах Азербайджана? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В случае сохранения нынешней ситуации в связи с пандемией, мероприятия в рамках "Последнего звонка" в Азербайджане могут быть проведены в формате, близком к традиционному.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в среду журналистам министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, однако сейчас говорить об этом пока рано.
"Если нынешняя ситуация в связи с пандемией сохранится, мероприятия могут быть проведены в формате, близком к традиционному. До конца учебного года осталось около двух месяцев. Такого рода решения принимаются Оперативным штабом при Кабинете министров в соответствии с текущей ситуацией", - сказал Амруллаев.
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