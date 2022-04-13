Когда в Баку нормализуется содержание пыли в воздухе?

С вечера 12 апреля в результате усиления северо-западного ветра в воздухе Баку был зафиксирован рост числа дисперсных частиц пыли.

Как передает Day.Az, об этом сказала сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

"По данным метеостанций, ночью содержание пыли в воздухе в Хатаинском районе Баку превысило норму в 2,6 раза, а в Низаминском районе - в 1,4 раза", - сказала Аббасова.

По ее словам, 14 апреля содержание дисперсных частиц пыли в воздухе ожидается в пределах нормы в связи со сменой северо-западного ветра умеренным юго-восточным.