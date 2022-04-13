Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами прогнозируется туман, умеренный северо-западный ветер, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-12, днем - 12-15, в Баку ночью - 10-12, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 17-22, в горах ночью - 3-8, днем - 8-13 градусов тепла.