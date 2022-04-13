Фонд Возрождения Карабаха и сотрудники МЧС провели акцию по посадке деревьев в Зангилане

С целью увековечивания памяти шехидов Второй Карабахской войны 12 апреля 2022 года профсоюз сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям передал от имени матерей шехидов 5500 саженцев для проекта по созданию лесного массива в Зангилане, направленного на ликвидацию нанесенного окружающей среде ущерба и восстановление экологического баланса на освобожденных территориях, передает Day.Az.

В мероприятии, организованном Фондом Возрождения Карабаха совместно с профсоюзом сотрудников МЧС, приняли участие матери и члены семей шехидов Отечественной войны.

Участники акции по посадке деревьев минутой молчания почтили память военнослужащих, отдавших жизни во имя освобождения наших земель. В ходе мероприятия с участием членов семей шехидов, представителей Фонда Возрождения Карабаха и профсоюза сотрудников МЧС было высажено 300 саженцев.

В завершении участники мероприятия посетили Аллею шехидов в Зангилане и возложили цветы к могилам шехидов Первой Карабахской войны.

Следует отметить, что все работы, проводимые на данной территории в рамках проекта по созданию устойчивого лесного массива, соответствуют требованиям, предъявляемым к лесовосстановлению. Особое внимание уделяется созданию систем энергопитания и орошения, а также постоянному обслуживанию засаженных участков, для чего на территории будут проводиться систематические наблюдения.

Напомним, что Министерство экологии и природных ресурсов и Фонд Возрождения Карабаха подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на сотрудничество в сфере ликвидации нанесенного окружающей среде ущерба и проведение восстановительных работ на освобожденных территориях. В рамках данного Меморандума в первую очередь был запущен проект по созданию лесного массива в Зангилане, и компаниями-донорами на данный момент передано в дар более 45 000 деревьев.

Реализация проекта будет продолжаться и на других освобожденных от оккупации территориях.

В лесах Карабаха планируется посадка деревьев, соответствующих местным климатическим условиям - эльдарской сосны, вечнозеленого кипариса, ясеня, гледичии и восточного платана. В настоящее время осуществляется поэтапный процесс высадки деревьев.