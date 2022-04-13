https://news.day.az/society/1452881.html В Азербайджане пропала мать троих детей - ФОТО
В Азербайджане пропала мать троих детей - ФОТО
В Масаллинском районе пропала молодая женщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, 12 апреля примерно в 12:00 жительница села Тезе Алвады Ш.Акберли 2001 года рождения покинула дом и больше не вернулась.
Как сообщил главный инспектор Лянкяранского райотдела пресс-службы МВД старший лейтенант М.Рзаев, в Масаллинское РОП поступила информация в связи с пропажей женщины.
"Принимаются необходимые меры по поиску пропавшей. Общественность будет проинформирована о результатах", - заявил он.
Отмечается, что у пропавшей Ш.Акберли есть 3 детей.
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