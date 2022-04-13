В Азербайджане пропала мать троих детей

В Масаллинском районе пропала молодая женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, 12 апреля примерно в 12:00 жительница села Тезе Алвады Ш.Акберли 2001 года рождения покинула дом и больше не вернулась.

Как сообщил главный инспектор Лянкяранского райотдела пресс-службы МВД старший лейтенант М.Рзаев, в Масаллинское РОП поступила информация в связи с пропажей женщины.

"Принимаются необходимые меры по поиску пропавшей. Общественность будет проинформирована о результатах", - заявил он.

Отмечается, что у пропавшей Ш.Акберли есть 3 детей.