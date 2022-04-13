В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 305 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 416 человек вылечились, 9 704 скончались, число активных больных - 185.

За прошедшие сутки проведено 4 343 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 755 203 теста.