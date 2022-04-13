Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 233 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 582, число получивших вторую дозу вакцины составило 677, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 6 498, число, получивших бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус составило 476.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 567 201, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 332 288, вторую дозу получили 4 834 400 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 165 753, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 234 760 человек.