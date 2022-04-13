https://news.day.az/society/1452970.html Пожар на кладбище в Уджаре - ФОТО
Пожар на кладбище в Уджаре - ФОТО
В Уджаре произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 16 часов на кладбище в селе Караборк начался пожар. К месту происшествия были привлечены техника и живая сила подразделений пожарной охраны МЧС Уджарского, Зардабского и Гёйчайского районов.
Сообщается, что выгорели кустарники на площади более 3 гектаров. Благодаря усилиям пожарных сельское кладбище и десятки близлежащих строений были защищены от огня.
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