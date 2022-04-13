Пожар на кладбище в Уджаре

В Уджаре произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 16 часов на кладбище в селе Караборк начался пожар. К месту происшествия были привлечены техника и живая сила подразделений пожарной охраны МЧС Уджарского, Зардабского и Гёйчайского районов.

Сообщается, что выгорели кустарники на площади более 3 гектаров. Благодаря усилиям пожарных сельское кладбище и десятки близлежащих строений были защищены от огня.