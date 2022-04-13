В одном из районов Азербайджана завтра не будет газа

В связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе высокого давления "Уджар-Зардаб" 14 апреля с 09:00 часов и до завершения работ будет приостановлена подача газа в Зардабском районе.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", во время ремонтных работ в газоснабжении Зардабского района будут временные ограничения.