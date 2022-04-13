Новые требования к безопасности питьевой воды в Азербайджане

В Азербайджане устанавливаются требования к безопасности питьевой воды (фасованной) и воды, используемой в процессе переработки пищевых продуктов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в новом законопроекте "О пищевой безопасности".

Согласно законопроекту, питьевая вода (фасованная) и вода, используемая в процессе переработки пищевых продуктов, должны соответствовать требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами в области пищевой безопасности. Государственный контроль за соответствием требованиям осуществляется органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Производство, переработка и оборот природных минеральных вод (фасованных) допускаются после их регистрации органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, в соответствии со статьей 25.1 этого закона.

Отметим, что законопроект был принят во втором чтении на заседании Милли Меджлиса (парламент) 12 апреля.