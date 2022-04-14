https://news.day.az/society/1453019.html В Баку Мерседес врезался в дерево, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку Мерседес врезался в дерево, есть пострадавшие - ФОТО
В Сабаильском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель легкового автомобиля марки Мерседес, потеряв контроль над управлением, врезался в дерево на обочине дороги.
В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля получили травмы.
Раненые были госпитализированы.
По данному факту в Управлении полиции Сабаильского района проводится расследование.
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