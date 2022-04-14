В Сабаильском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель легкового автомобиля марки Мерседес, потеряв контроль над управлением, врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля получили травмы.

Раненые были госпитализированы.

По данному факту в Управлении полиции Сабаильского района проводится расследование.