Тяжелое ДТП в Баку

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, есть погибший и раненый.

На проспекте Зия Буниятова Шахин Исаев, потеряв контроль над управлением автомобиля марки" Тойота", врезался в бетонное огорождение.

В результате аварии водитель Ш.Исаев погиб на месте.

Пассажир Байрамов Махир Алигулу оглу 1992 года рождения получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу № 3.

Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.