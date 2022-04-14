https://news.day.az/society/1453030.html Тяжелое ДТП в Баку - есть погибший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку - есть погибший - ФОТО
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, есть погибший и раненый.
На проспекте Зия Буниятова Шахин Исаев, потеряв контроль над управлением автомобиля марки" Тойота", врезался в бетонное огорождение.
В результате аварии водитель Ш.Исаев погиб на месте.
Пассажир Байрамов Махир Алигулу оглу 1992 года рождения получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу № 3.
Его состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.
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