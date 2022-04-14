В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, сотрудники управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 12-го отдела полиции провели в поселке Рамана Сабунчинского района операцию, в ходе которой был задержан ранее неоднократно судимый Агиль Аббасов, хранивший незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Во время обыска в спортивной сумке А.Аббасова был обнаружен один автомат Калашникова, 30 патронов и магазин.

А.Аббасов признался, что нашел оружие, но решил не сдавать его в полицию, а спрятать для продажи в дальнейшем.

Собранные по факту материалы направлены в следственное управление Сабунчинского районного управления полиции, ведется расследование.