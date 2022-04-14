https://news.day.az/society/1453079.html В Лагиче восстанавливают дорогу после камнепада
В Лагиче восстанавливают дорогу после камнепада
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о камнепаде, сошедшем на автодорогу Исмаиллы-Лагич.
Как сообщили Day.Az в агентстве, утром 14 апреля на участок с 17-го по 18-й километр автодороги Исмаиллы-Лагич сошел камнепад.
"На место была незамедлительно привлечена живая сила и спецтехника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В ближайшее время будут завершены работы по расчистке дороги от обломков камней, и движение транспорта будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре