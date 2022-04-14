В Лагиче восстанавливают дорогу после камнепада

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о камнепаде, сошедшем на автодорогу Исмаиллы-Лагич.

Как сообщили Day.Az в агентстве, утром 14 апреля на участок с 17-го по 18-й километр автодороги Исмаиллы-Лагич сошел камнепад.

"На место была незамедлительно привлечена живая сила и спецтехника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В ближайшее время будут завершены работы по расчистке дороги от обломков камней, и движение транспорта будет восстановлено", - говорится в сообщении.