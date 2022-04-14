В Азербайджане пройдут выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр 16-17 апреля проведет выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Отмечается, что экзамены начинаются в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 - завершается режим пропуска. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются.

В экзаменах, которые пройдут 16 апреля, примут участие 23107 человек, а в экзаменах, которые пройдут 17 апреля, - 21749 человек, в общей сложности 44856 учащихся.