https://news.day.az/society/1453121.html Воспитателей будут принимать на работу по экзамену
Воспитателей будут принимать на работу по экзамену
Ранее в Азербайджане воспитателей принимали на работу в детские сады заведующие этими учреждениями. Однако отныне воспитатели смогут работать в детсадах только после сдачи специального экзамена.
Как передает Day.Az, об этом заявил в четверг заведующий отделом организации и управления общим образованием министерства образования Эльнур Алиев.
"Воспитатели, успешно сдавшие экзамен по соответствующей специальности, будут приняты на вакантные места в детских садах", - сказал Алиев.
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