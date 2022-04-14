Воспитателей будут принимать на работу по экзамену

Ранее в Азербайджане воспитателей принимали на работу в детские сады заведующие этими учреждениями. Однако отныне воспитатели смогут работать в детсадах только после сдачи специального экзамена.

Как передает Day.Az, об этом заявил в четверг заведующий отделом организации и управления общим образованием министерства образования Эльнур Алиев.

"Воспитатели, успешно сдавшие экзамен по соответствующей специальности, будут приняты на вакантные места в детских садах", - сказал Алиев.