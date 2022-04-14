https://news.day.az/society/1453126.html В этих районах Азербайджана выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В этих районах Азербайджана выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
По данным на 10:00 14 апреля в некоторых северных и западных районах выпали осадки. В Сарыбаше выпало 23 мм, в Дашкесане - 9 мм, в Кишчае (Шеки) - 8 мм, в Гёйгёле - 5 мм, в Гядабее - 2 мм осадков.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, высота снежного покрова составила в Сарыбаше (Гах) 17 см, в Дашкесане - 15 см, в Гёйгёле - 4 см.
В течение дня 13 апреля сила северо-западного ветра достигла в Агдаме 22 м/с, в других районах, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15-20 м/с.
Сегодня будет дуть умеренный юго-восточный ветер, 15-16 апреля он сменится северо-западным.
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