В этих районах Азербайджана выпал снег

По данным на 10:00 14 апреля в некоторых северных и западных районах выпали осадки. В Сарыбаше выпало 23 мм, в Дашкесане - 9 мм, в Кишчае (Шеки) - 8 мм, в Гёйгёле - 5 мм, в Гядабее - 2 мм осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, высота снежного покрова составила в Сарыбаше (Гах) 17 см, в Дашкесане - 15 см, в Гёйгёле - 4 см.

В течение дня 13 апреля сила северо-западного ветра достигла в Агдаме 22 м/с, в других районах, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15-20 м/с.

Сегодня будет дуть умеренный юго-восточный ветер, 15-16 апреля он сменится северо-западным.