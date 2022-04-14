https://news.day.az/society/1453183.html У пассажиров автобусов Баку-Нахчыван не будут требовать ПЦР-тест на COVID-19
У пассажиров автобусов Баку-Нахчыван не будут требовать ПЦР-тест на COVID-19
Аннулировано требование о предоставлении результата ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сайт Кабинета министров.
Согласно постановлению Кабмина от 14 апреля 2022 года, с 15 апреля пассажирам автобусного рейса Баку-Нахчыван-Баку, который выполняется через территорию Ирана, также не требуется документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
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