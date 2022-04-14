У пассажиров автобусов Баку-Нахчыван не будут требовать ПЦР-тест на COVID-19

Аннулировано требование о предоставлении результата ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сайт Кабинета министров.

Согласно постановлению Кабмина от 14 апреля 2022 года, с 15 апреля пассажирам автобусного рейса Баку-Нахчыван-Баку, который выполняется через территорию Ирана, также не требуется документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.