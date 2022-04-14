https://news.day.az/society/1453193.html Упразднят ли местные отделы образования в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Упразднят ли местные отделы образования в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Создание региональных управлений образования не означает упразднения местных отделов образования и сокращения штата сотрудников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг заведующий отделом организации и управления общим образованием министерства образования Эльнур Алиев.
Он отметил, что местные отделы образования в Азербайджане не упразднят.
"Отделы образования будут действовать в качестве местных структурных подразделений при региональных управлениях образования", - сказал Алиев.
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