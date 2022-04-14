Упразднят ли местные отделы образования в Азербайджане?

Создание региональных управлений образования не означает упразднения местных отделов образования и сокращения штата сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг заведующий отделом организации и управления общим образованием министерства образования Эльнур Алиев.

Он отметил, что местные отделы образования в Азербайджане не упразднят.

"Отделы образования будут действовать в качестве местных структурных подразделений при региональных управлениях образования", - сказал Алиев.