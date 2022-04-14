Какой погоды ждать завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами прогнозируется слабый туман, днем - порывистый северо-западный ветер, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 15-18, в Баку ночью - 8-10, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра днем в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, ночью и утром прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем - 18-23, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.