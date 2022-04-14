Зарплата этих граждан также выросла

С целью увеличения материальной помощи, оказываемой Фондом пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями религиозным деятелям в качестве лиц, пропагандирующих духовные ценности, состоялось заседание Попечительского совета Фонда.

Как передает Day.Az, учитывая рост зарплат и других пособий во всех сферах в стране, совет принял решение об увеличении на 20% суммы материальной помощи, оказываемой официально назначенным религиозным деятелям.

Материальная помощь, оказываемая религиозным деятелям, получившим официальное назначение, была повышена с 630 до 756 манатов для имамов, с 490 до 588 манатов - для заместителей имама. Согласно решению, увеличение размера помощи распространяется также и на январь, февраль и март текущего года, а также началось перечисление средств на банковские счета религиозных деятелей.