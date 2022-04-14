https://news.day.az/society/1453274.html В поселке Шувелан обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Шувелан обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию 112 МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Шувелан Хазарского района Баку.
Как передает Day.Az, на место происшествия была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.
При осмотре территории найдены и обезврежены четыре ручные гранаты Ф-1.
Других опасных или подозрительных предметов выявлено не было.
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