В поселке Шувелан обнаружены боеприпасы

На горячую линию 112 МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Шувелан Хазарского района Баку.

Как передает Day.Az, на место происшествия была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре территории найдены и обезврежены четыре ручные гранаты Ф-1.

Других опасных или подозрительных предметов выявлено не было.