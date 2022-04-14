Житель Баку оставил еду на плите и ушел, соседи вызвали пожарных

В одной из квартир в Ясамальском районе Баку произошло задымление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия были вызваны пожарные МЧС.

Причина задымления заключалась в том, что хозяин квартиры оставил кастрюлю с едой на включенной газовой плите. Он забыл выключить газ, закрыл дверь и вышел из дома.

Пожарные проникли в квартиру через окно, выключили газ и предотвратили возгорание.