https://news.day.az/society/1453278.html Житель Баку оставил еду на плите и ушел, соседи вызвали пожарных - ФОТО
Житель Баку оставил еду на плите и ушел, соседи вызвали пожарных - ФОТО
В одной из квартир в Ясамальском районе Баку произошло задымление.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия были вызваны пожарные МЧС.
Причина задымления заключалась в том, что хозяин квартиры оставил кастрюлю с едой на включенной газовой плите. Он забыл выключить газ, закрыл дверь и вышел из дома.
Пожарные проникли в квартиру через окно, выключили газ и предотвратили возгорание.
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