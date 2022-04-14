https://news.day.az/society/1453284.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 320 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 440 человек вылечились, 9 705 скончались, число активных больных - 175.
За прошедшие сутки проведено 4 008 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 759 211 тестов.
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