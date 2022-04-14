В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 320 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 440 человек вылечились, 9 705 скончались, число активных больных - 175.

За прошедшие сутки проведено 4 008 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 759 211 тестов.