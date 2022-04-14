Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 7603 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 552, вторую дозу получили 538 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 6018, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 495 человек.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 574 804, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 332 840, вторую дозу получили 4 834 938 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 171 771, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 235 255 человек.