Названа причина камнепада в Лагиче - ФОТО - ВИДЕО
Утром 14 апреля на участок автодороги Исмаиллы-Лагич сошел камнепад со скалы высотой около 100 метров.
Об этом сказал Trend начальник Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев, передает Day.Az.
"Камнепад в настоящее время стих. Скала разрушается под воздействием дождей и ветров, отдельные обломки горных пород теряют свою устойчивость, что приводит к камнепаду. Одна из причин частого схода камнепадов в этом районе - это большое количество осадков", - сказал Алиев.
Отметим, что утром 14 апреля на участок с 17-го по 18-й километр автодороги Исмаиллы-Лагич сошел камнепад. В настоящее время на дороге, очищенной от камней, восстановлено движение транспорта.
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