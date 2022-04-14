Названа причина камнепада в Лагиче

Утром 14 апреля на участок автодороги Исмаиллы-Лагич сошел камнепад со скалы высотой около 100 метров.

Об этом сказал Trend начальник Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев, передает Day.Az.

"Камнепад в настоящее время стих. Скала разрушается под воздействием дождей и ветров, отдельные обломки горных пород теряют свою устойчивость, что приводит к камнепаду. Одна из причин частого схода камнепадов в этом районе - это большое количество осадков", - сказал Алиев.

Отметим, что утром 14 апреля на участок с 17-го по 18-й километр автодороги Исмаиллы-Лагич сошел камнепад. В настоящее время на дороге, очищенной от камней, восстановлено движение транспорта.