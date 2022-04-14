Изменена мера пресечения в отношении Хафиза Мамедова

Изменена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении бизнесмена, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, бывшего президента футбольного клуба "Bakı" Хафиза Мамедова.

Как передает Day.Az, Государственная налоговая служба при министерстве экономики, учтя нынешнее финансовое положение Хафиза Мамедова, продемонстрировала лояльное отношение. В результате срок действующей меры пресечения не был продлен, она была заменена на подписку о невыезде.